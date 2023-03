Mathieu van der Poel volgt Hennie Kuiper en opa op als winnaar Milaan-San Remo na indrukwekkende solo

,,Ik kon geen mooier scenario bedenken", vertelde Van der Poel bij het flashinterview vlak na het succes op de Via Roma in San Remo, ,,Het was niet zo zwaar als afgelopen jaren. Mijn benen voelden nog fris. Ik wilde aanvallen aan het einde van de Poggio. Ik kreeg een gaatje en dat in een koers die elke renner op zijn erelijst wil. Dit is boven alle verwachtingen, ik ben erg blij.”



Van der Poel kon voor de derde keer een monument aan zijn erelijst toevoegen, nadat hij al twee keer de beste was in de Ronde van Vlaanderen (2020 en 2022). Op zijn palmares prijken onder meer ook de Amstel Gold Race (2019), Strade Bianche (2021), Dwars door Vlaanderen (2019 en 2022) en etappes in de Tour de France (2021) en de Giro d’Italia (2022).