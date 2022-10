Mathieu van der Poel voor WK gravel: ‘Blij met nieuw doel, anders was ik lange tijd niet op fiets gekropen’

Vlak voor het WK gravel in de Italiaanse regio Veneto, komt hij er op terug. Kort en afgemeten. Iedereen vertelde hij al dat hij de hele kwestie anders had moeten aanpakken. ,,Ik ben wel blij dat ik weer een doel had na Australië. Anders had ik voor lange tijd niet op mijn fiets gekropen. Het is niet makkelijk geweest. Ik had heel veel gedaan en gelaten om goed te zijn op dat WK op de weg. Na zo’n teleurstelling is het wel moeilijk om weer op gang te komen. Ik heb geprobeerd wat plezier te maken op de fiets. Dat ga ik vandaag weer proberen. Als ik een goede dag heb, is dat mooi meegenomen. En anders is het een leuke ervaring.’’