Mathieu van der Poel wint Izegem Koers in voorbereiding op WK wielrennen

Wout van Aert keert in Hamburg terug in het peloton: ‘Hij kan meteen heel ver komen’

De Belgische wielrenner Wout van Aert maakt zondag zijn rentree in het peloton. Een maand nadat hij in Parijs was gehuldigd als winnaar van de groene trui in de Tour de France, doet Van Aert mee aan de Cyclassics Hamburg.

20 augustus