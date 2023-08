Mattia Cattaneo wint tijdrit Ronde van Polen, Thymen Arensman beste Nederlander in voorlaatste etappe

Tour de France Femmes voor Marianne Vos extra speciaal: ‘Elke dag is het afzien en genieten tegelijker­tijd’

Ze is minder overdonderd dan vorig jaar, tijdens de eerste editie van de Tour de France Femmes. Maar voor Marianne Vos (36), jarenlang voorvechter van een Tour voor vrouwen, voelt hier rijden nog altijd speciaal. ,,Elke dag is het afzien en tegelijkertijd genieten dat je in de Tour de France bent.”