Merel Smulders voor het eerst Nederlands kampioen BMX, Laura Smulders niet naar EK

Merel Smulders is in Venlo voor het eerst in haar carrière Nederlands kampioen BMX geworden. Haar oudere zus Laura Smulders ontbrak en meldde zich ook af voor de EK.

Merel Smulders was zondag oppermachtig op de Herungerberg. De Nijmeegse won de eerste drie manches en was daardoor al voor de finale verzekerd van het goud. Daarin werd ze tweede, maar dat had geen consequenties voor de eindstand.

Smulders was het ook wel aan haar stand verplicht om de Nederlandse titel te pakken, aangezien de tegenstand gering was. Doordat naast Laura Smulders ook de andere toppers Judy Baauw (diverse kneuzingen) en Manon Veenstra afwezig waren, was de tegenstand gering.

,,Ik was uiteraard de topfavoriet, maar dat moet je op de dag zelf nog wel even laten zien. Het blijft speciaal om voor de eerste keer iets te winnen. En het is vet om een jaar lang in de rood-wit-blauwe trui te mogen rijden. Ik had wel graag Laura verslagen. Het is jammer dat het deelnemersveld niet heel groot was.”

Merel Smulders kan desondanks met vertrouwen toewerken naar de EK volgende week in het Franse Besançon. Ze kampte begin dit jaar met een schouderblessure, maar liet vorige week met een derde plaats bij de wereldbekerwedstrijden op Papendal weer helemaal terug te zijn.

Merel Smulders heeft ook op de EK geen concurrentie van Laura Smulders. De achtvoudig Nederlands kampioen liep een aantal weken geleden een knieblessure op en last een rustperiode in in aanloop naar de WK in augustus in het Schotse Glasgow. Ze deed wel mee op Papendal.

,,We hebben haar met een speciale koelmachine klaargestoomd voor Papendal, maar nu moet ze vooral rust pakken om te voorkomen dat de situatie verergert”, vertelt Frank Smulders, die zijn dochters bijstaat als teammanager van Team TVE Sport. ,,Het WK is het summum en daar moet alles voor wijken.”

Bij de mannen greep Jaymio Brink naast een medaille op de NK. Het Arnhemse toptalent, die knap de finale haalde op Papendal, moest in de eindstrijd genoegen nemen met de zevende plaats. Dave van der Burg veroverde de titel.