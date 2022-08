Mike Teunissen laat Jumbo-Visma na zes jaar achter zich

Vanaf januari krijgt hij kansen in de eendagskoersen en korte rittenkoersen en zal hij de Eritreeër Biniam Girmay bijstaan. „De structuur en het beleid zijn goed en er is voor mij in het klassieke voorjaar een mooie rol weggelegd”, aldus Teunissen over zijn overstap. „Ik wil er de finales kleuren en voor de ploeg kansen creëren in de schaduw van Biniam Girmay, die al bewezen heeft dat hij de belangrijkste wedstrijden kan winnen.”