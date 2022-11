Milan Vader zonder angst op de fiets ondanks twaalf dagen coma: ‘13 is ook mijn geluksgetal, want ik leef nog’

Het ene moment was hij mountainbiker, het andere mountainbiker én wegrenner. Begin dit jaar begon Milan Vader (26) aan een ontdekkingsreis in dienst van Jumbo-Visma. Een reis die bijna voortijdig eindigde in een Baskisch ravijn.