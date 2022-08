Nairo Quintana ontkent gebruik Tramadol ondanks positieve test, Colombiaan uit Tour-uitslag geschrapt

Wielerspel! De Ronde van Spanje begint vrijdag in Utrecht met een ploegentijdrit. Ook de tweede en derde etappe vinden plaats op Nederlandse bodem, waarna het peloton afzakt naar onder meer Asturië en de Sierra Nevada in het diepe zuiden van Spanje. Doe mee met ons Vuelta-spel en win mooie prijzen!

Het gebruik van Tramadol in competitie is sinds 2019 verboden door de UCI. De Internationale Wielerunie meldt dat bij twee bloedanalyses tijdens de Ronde van Frankrijk (op 8 en 13 juli) sporen van de verboden pijnstiller bij Quintana zijn aangetroffen. Daardoor wordt de kopman van Arkéa-Samsic uit de uitslag van de Tour de France geschrapt.

Volgens de reglementen is het gebruik van het middel, dat kan leiden tot misselijkheid, slaperigheid en verminderde concentratie, geen overtreding van het dopingreglement. Omdat het ook nog de eerste keer is dat Quintana (32) erop is betrapt, volgt geen schorsing. De Colombiaan kan dus vrijdag gewoon starten in de Ronde van Spanje. Hij kan binnen tien dagen nog in beroep gaan tegen de diskwalificatie in de Tour bij het sporttribunaal CAS.