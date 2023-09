Nederland met titelverdediger Wiebes naar EK in Drenthe, Kooij kopman door ontbreken Van der Poel

Met titelverdedigster Lorena Wiebes en Tour de France-winnares Demi Vollering beschikt Nederland over een kleine twee weken over twee favorieten voor de wegrace bij de EK wielrennen in Drenthe. ,,We hebben een sterke selectie in de breedte, maar op het parkoers op en rond de VAM-berg zijn zij onze afmakers”, vindt bondscoach Loes Gunnewijk.