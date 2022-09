Officieel: Thymen Arensman voor twee jaar naar ‘droomteam’ Ineos Grenadiers

De 22-jarige Nederlander komt over van Team DSM, waarvoor hij begin deze maand de koninginnenrit in de Vuelta op zijn naam schreef. Arensman werd zesde in het algemeen klassement. Zijn overstap hing al langere tijd in de lucht.



Eerder dit jaar werd Arensman tweede in de eindrangschikking van de Ronde van Polen, waarin hij de tijdrit won. Arensman noemt Ineos zijn droomteam. ,,Toen ik jonger was, was ik altijd erg onder de indruk van hoe het team vooraan het peloton reed. De kans krijgen om voor dit team te rijden, is een droom die uitkomt.”