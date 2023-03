Olav Kooij, ritwinnaar in Parijs-Nice: ‘Voor de Elfstedentocht vlieg ik naar huis, honderd procent’

Olav Kooij (21) pakt ritzege in Pa­rijs-Ni­ce, Jum­bo-Vis­ma-sprin­ter klopt Mads Pedersen en Tim Merlier

Olav Kooij heeft de vijfde etappe van Parijs-Nice gewonnen. De Nederlander van Jumbo-Visma was na de 212 kilometer lange rit, met finish in Saint-Paul-Trois-Châteaux, de snelste in de massasprint.