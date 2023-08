Olav Kooij sprint op indrukwekkende wijze naar etappezege in Polen: ‘Geeft vertrouwen richting WK’

Theo Smit (72), winnaar van twee etappes in Tour de France, overleden

Oud-wielrenner Theo Smit is op 72-jarige leeftijd overleden. Dat meldt wielerbond KNWU waarvoor hij na zijn actieve loopbaan onder andere als baancoach actief was. Smit, afkomstig uit Halfweg, won in de Tour de France van 1975 als renner van de ploeg Frisol-GBC twee ritten.