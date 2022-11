Ongenaakbare Fem van Empel via weergaloze inhaalrace naar goud op EK veldrijden

Vanuit het vertrek op de kasseien, waren het meteen Van Empel en Vos die de kop kozen. Laatstgenoemde bleek het echter al gauw wat zwaarder te krijgen dan haar concurrenten, wellicht vanwege een gebrek aan wedstrijdritme. Niet veel later, in de tweede ronde van de cross, kreeg ook topfavoriete Van Empel een flinke tegenslag te verwerken. Ze was de pitstraat al bijna gepasseerd, toen ze besefte dat ze materiaalpech had en te voet terug moest voor een fietswissel. Het leverde haar een achterstand van een halve minuut op naar de kop van de wedstrijd met Alvarado, Betsema en de Hongaarse Kata Blanka Vas, vorig jaar al tweede achter Brand.



Van Empel wilde vervolgens van geen opgeven weten en begon aan haar inhaalrace. Na drie van de zes rondes zat ze alweer aan het wiel van de drie leiders en lag de wedstrijd weer helemaal open. Betsema ging een ronde later als eerste overboord en niet veel later ging het voor Vas eveneens te hard. Met hangen en wurgen lukte het Alvarado wel om bij de Brabantse te blijven toen zij versnelde, maar uiteindelijk loste ook zij. Zo werd nog maar eens duidelijk dat er dit seizoen niemand kan tippen aan Van Empel. Zelfs na materiaalpech kwam ze nog alleen over de finish en werd ze na Brand, Alvarado, Yara Kastelijn en Worst de vijfde Nederlandse winnares op rij.