Ongenaakbare Lorena Wiebes boekt 23ste(!) zege, Christophe Laporte doet het voor Jumbo

Wiebes (23) werd op het lastige hellende kasseienstuk kort voor de finish door haar ploeggenoten voorin gehouden. Daarna maakte de Europese kampioen het van kop af af. Het was haar 23ste overwinning van dit jaar, waarin ze onder meer twee etappes in de Tour de France won. Binche-Chimay-Binche betekende de laatste wedstrijd van Wiebes voor DSM. Ze stapt over naar SD Worx.

Wiebes kwam dit jaar in 50 koersen in actie, daarin was ze 23 keer de sterkste. Ze pakte onder meer de Europese titel, de vijfde rit in de Tour de France, de GP Oetigen, de Ronde van Drenthe, de Scheldeprijs, drie etappes in de Ronde van Londen, vier etappes in de Baloise Tour en twee ritten in de Ladies Tour.

Christophe Laporte

Bij de mannen was Christophe Laporte de sterkste. De Fransman van Jumbo-Visma werd ruim een week geleden tweede op het WK en zet zijn topvorm nu om in een zege. Laporte reed op elf kilometer van de streep samen met Rasmus Tiller weg bij de concurrentie en kwam uiteindelijk solo over de finish. Eerder dit seizoen won hij al een etappe in de Tour de France en een in Parijs-Nice.

Remco Evenepoel reed zijn eerste koers in de regenboogtrui. De Belgische wereldkampioen kwam op grote achterstand samen met zijn afscheidnemende ploeggenoot Iljo Keisse (39) over de finish.

Volledig scherm Christophe Laporte © photo: Cor Vos

Tadej Pogacar wint Tre Valli Varesine

Met de vorm van titelverdediger Tadej Pogacar zit het een paar dagen voor de Ronde van Lombardije wel goed. De Sloveen schreef vandaag de Tre Valli Varesine op zijn naam. In de sprint van een groep met favorieten bleef hij Sergio Higuita en Alejandro Valverde voor. Bauke Mollema was op een zevende plaats de beste Nederlander.

In de finale van de 196 kilometer lange koers, met start in Busto Arsizio en finish in Varese, probeerden tal van renners weg te komen. Sjoerd Bax van Alpecin-Fenix probeerde het en ook de 20-jarige Brit Thomas Gloag van Jumbo-Visma. De Italiaanse routinier Vincenzo Nibali plaatste een aanval met nog 4 kilometer te gaan en de Spanjaard Enric Mas net voor het ingaan van de slotkilometer, maar ze kwamen allemaal niet weg. In de sprint was Pogacar de snelste.

De Sloveen, die vorig jaar in Varese als derde eindigde, volgt op de erelijst de Italiaan Alessandro De Marchi op. Voor Pogacar is het zijn vijftiende zege dit seizoen. Hij won vorige maand nog de GP Montreal.

