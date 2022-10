Oppermachtige Harrie Lavreysen snelt naar vierde wereldtitel sprint op rij

Harrie Lavreysen heeft bij het wereldkampioenschap baanwielrennen in Frankrijk opnieuw zijn wereldtitel sprint geprolongeerd. In de finale was de Nederlander in twee heats met overmacht te sterk voor Matthew Richardson.

Levreysen wordt daarmee voor de vierde keer op rij wereldkampioen sprint. Waar vorig jaar in Roubaix landgenoot Jeffrey Hoogland tegenstand bood in de finale, was het vanmiddag op de wielerpiste van Saint-Quentin-en-Yvelines de Australiër Richardson die een poging mocht doen.

In de eerste heat nam Lavreysen van kop af aan het initiatief om te accelereren. Richardson kon nog in het wiel komen van de titelverdediger, maar kwam niet in de buurt van een inhaalactie. In de tweede heat versnelde Richardson als eerste, maar Lavreysen was oppermachtig en kwam weer met een voorsprong over de streep.

Het brons ging naar de Australiër Matthew Glaetzer, die in de troostfinale de Pool Mateusz Rudyk versloeg. Glaetzer was in 2018 de laatste wereldkampioen voordat Lavreysen aan zijn serie begon.

Voor Lavreysen is het in totaal al zijn elfde wereldtitel: naast zijn successen op de sprint was hij vier keer in ploegverband de beste op de teamsprint en eerder dit WK veroverde hij ook zijn derde wereldtitel op het onderdeel keirin.

De 25-jarige Brabander won dit toernooi al goud op het onderdeel keirin. Op de teamsprint werd Lavreysen met Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg geklopt door de Australiërs. Hoogland, die vrijdag de wereldtitel op de kilometer tijdrit veroverde, besloot wegens fysieke klachten het sprinttoernooi te laten schieten. Hij werd de afgelopen drie jaar telkens tweede.

Nederland veroverde op dit WK tot nu toe vier keer goud, vier keer zilver en twee maal brons.

Brons voor Van der Peet

Steffie van der Peet heeft brons gewonnen bij de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Frankrijk. In de finale bleef ze in het wiel van titelverdediger Lea Sophie Friedrich. Shanne Braspennincx moest genoegen nemen met een vierde plek.

Olympisch kampioene Braspennincx was de snelste in bijna al haar heats, maar kon zich in de finale niet goed positioneren. Van der Peet bleef vastberaden in de binnenbocht en kon zo de derde plek verdedigen.

Vijfde plek voor Nederland bij koppelkoers

Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip zijn op de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Frankrijk als vijfde geëindigd op de koppelkoers. Het Oranje-duo lag na het dubbelen van het peloton halverwege aan de leiding tot de Fransen voorbij kwamen.

Voor de laatste sprint stond al vast dat Donavan Grondin en Benjamin Thomas het thuisland de titel gingen bezorgen, vier landen deelden op dat moment de tweede plaats. De Britten wonnen de laatste sprint om de dubbele punten en eindigden zo als tweede. Het brons was voor de Belgen.

Op de koppelkoers rijden twee renners die elkaar afwisselen in totaal 200 rondes. Om de tien rondes wordt er gesprint om de punten. Het peloton dubbelen levert nog eens 20 punten extra op.

Hengeveld grijp naast eremetaal op puntenkoers

Daniek Hengeveld is op de WK in Frankrijk als vijfde geëindigd op de puntenkoers. Het was voor de pas 19-jarige renster uit Nootdorp het derde optreden op de piste van Saint-Quentin-en-Yvelines. Eerder werd ze negende op de individuele achtervolging en met haar collega’s vijfde op de ploegachtervolging.

De titel ging naar de Britse Neah Evans, die uitkwam op 60 punten. De Deense Julie Leth (53 punten) werd tweede. Het brons was voor de Amerikaanse Jennifer Valente, de wereldkampioene op het omnium, die 51 punten pakte. Hengeveld haalde er 46. De Belgische titelverdediger Lotte Kopecky eindigde als vierde. Op de puntenkoers rijden de vrouwen honderd rondes. Om de tien rondes wordt er gesprint om de punten.

