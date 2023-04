Parijs-Roubaix wordt voor Jumbo-Visma letterlijk Hel van het Noorden

Favoriet Wout van Aert rijdt op een cruciaal moment lek, op vijftien kilometer voor de wielerbaan. Weg kans op een duel met de uiteindelijke winnaar Mathieu van der Poel. Parijs-Roubaix lijkt vervloekt voor Van Aert die in vrijwel al zijn deelnames moet opboksen tegen het ongeluk. Steeds gaat hij stug door, ook nu weer. Hij wordt alsnog derde. ,,Je weet nooit wat er kan gebeuren. Stel dat Mathieu ook lek rijdt, dan vergeef je jezelf niet dat je hebt opgegeven.’’

Schaduwkopman Christophe Laporte rijdt zelfs twee keer lek. Tot overmaat van ramp speelt de nieuwe aanwinst en titelverdediger Dylan van Baarle helemaal geen rol in de finale. Hij valt hard in het Bos van Wallers, op bijna honderd kilometer van de finish. In het ziekenhuis van Valenciennes worden breukjes in zijn hand en schouder vastgesteld. Ook zijn gezicht is verwond. Van Baarle mist daardoor logischerwijs de Amstel Gold Race van aanstaande zondag.

Het is, bijna letterlijk, wonden likken voor Jumbo, dat zo gewend was geraakt aan winnen. 24 zeges dus al, inclusief drie etappekoersen met de Ronde van Baskenland (Vingegaard) als meest recente. Vijf Vlaamse semi-klassiekers ook, maar op de absolute piekmomenten, uitgesproken door de ploeg, is de conclusie hard: missie mislukt.

Ploegleider Arthur van Dongen zegt het zo: ,,Het is nu gewoon vreselijk balen, maar ook dat hoort erbij. Aan ons de taak om onze rug recht te houden. We hebben onze doelstellingen nu niet gehaald, maar zijn wel bezig aan een fantastisch seizoen. Daar houden we ons dan maar even aan vast.’’

