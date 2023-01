Peter Sagan neemt eind dit jaar afscheid als wielrenner: ‘Ik wil meer tijd voor mijn zoon Marlon’

Peter Sagan heeft zijn afscheid van het profwielrennen aangekondigd. Uitgerekend op zijn 33ste verjaardag meldde de drievoudige wereldkampioen er na dit jaar een punt achter te zetten. Sagan deed dat tijdens de Ronde van San Juan in Argentinië. Na dit wegseizoen bij zijn ploeg TotalEnergies stort Sagan zich op Olympische Spelen in Parijs waar hij zijn carrière wil afsluiten op de mountainbike.

Peter Sagan kondigde zijn afscheid aan op zijn verjaardagsfeestje. ,,Ik heb besloten dat dit seizoen mijn laatste jaar in de World Tour wordt", zei Sagan in een via Twitter verspreide video. ,,Maar jullie zijn niet zomaar van me af. Ik stap nog niet helemaal uit het wielrennen, want ik ga me na dit jaar voorbereiden op de de mountainbikewedstrijd van de Olympische Spelen in Parijs van volgend jaar. Als voorbereiding zal ik dan af en toe nog wel eens op de weg koersen, maar niet langer in de World Tour.”

,,Ik ben op mijn zesde begonnen met mountainbike en wil er als het lukt ook mijn loopbaan mee afsluiten. Het is niet eens de bedoeling een medaille te pakken. Dat is ook niet zo eenvoudig, want ik heb het al eens geprobeerd in Rio. Ik leg mezelf geen druk op, ik wil me vooral amuseren.”

Sagan is net begonnen aan 14de jaar als prof begonnen. Bij achtereenvolgens Liquigas, Cannondale, Tinkoff, Bora-hansgrohe en TotalEnergies fietste hij een indrukwekkende lijst aan titels en prijzen bij elkaar. Zo won hij 12 ritten in de Tour en is hij recordhouder met 7 puntentruien. Ook won hij de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en Gent-Wevelgem en won hij drie keer op rij de wereldtitel (VS 2015, Qatar 2016 en Noorwegen 2017).

De belangrijkste beweegreden voor zijn afscheid als profwielrenner op de weg van vooral zijn zoon Marlon. ,,Ik zie hem heel weinig. Ik ben nu vaak voor maanden weg om dan enkele dagen weer thuis te zijn en wéér voor maanden te vertrekken. Ik kan nooit écht bij hem zijn en het is belangrijk voor mij om zo veel mogelijk tijd met hem door te brengen. Straks wil ik het leven vanuit een andere hoek gaan bekijken, niet langer alleen als wielrenner.”

