Ploeggenoten verbijsterd over arrestatie Van der Poel: ‘Zo bizar, je denkt aan een geintje’

Dylan van Baarle keek alsof hij in een slechte film was beland. ,,Mathieu opgepakt? Ik weet van niks.” Mollema dacht zelfs aan een (slechte) mop. ,,Ik hoorde het vlak voor de start. Ik dacht dat het een grapje was.”

,,Mathieu vertelde het toen we in de camper zaten”, vervolgde Mollema, op de 25ste plaats de beste Nederlander, bij de NOS. ,,Als je zo’n verhaal hoort, denk je het is zo bizar, ze maken een geintje. Ik weet niet exact wat er gebeurd is of hoe het nu verder loopt, maar het is natuurlijk jammer dat je hem daardoor zo vroeg verliest. We hadden zeker het plan om met Mathieu mee te doen voor de medailles. Als je zo’n nacht hebt zit dat er natuurlijk niet meer in.”

Zelf had Mollema niets gehoord van lawaai het hotel, omdat hij net als de rest van de ploeg op een andere verdieping lag. ,,Ik heb verder prima geslapen. We lagen allemaal een beetje verspreid, ik weet alleen waar ik zelf lag.”

Dylan van Baarle bevestigde dat Van der Poel zich elders in het hotel had bevonden. ,,Hij sliep bij zijn vriendin op een andere etage. Ik heb heerlijk geslapen”, aldus de nummer 2 van vorig jaar.

Volgens bondscoach Koos Moerenhout zou Van der Poel eigenlijk met Jan Maas op een kamer gelegen, maar werd vanwege een verkoudheid besloten dat hij samen met zijn vriendin mocht slapen. Omdat die kamer op een andere etage was, ontging het ook de ploegleiding volledig wat er aan de hand was.

,,Ik kreeg een berichtje van Mathieu, maar toen was het kwaad al geschied”, reageerde een zichtbaar balende Moerenhout. ,,Anders hadden wij wel iets geregeld. Nu kwamen we in een situatie terecht waar we niet in wilden zitten.”

Ondanks de arrestatie van de kopman werd geprobeerd de knop zo snel mogelijk om te zetten. ,,Maar bij de hoofdpersoon in kwestie, Mathieu, kon dat niet. Dus hij is snel afgestapt. Hij heeft zo hard gewerkt voor deze wedstrijd en is er helemaal voor naar de andere kant van de wereld gevlogen. Dit verzin je niet.”

