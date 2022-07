Podcast | Etappe 5 terugblik: ‘Ik word een beetje gek van de constante vergelijking met de mannen’

Toekomsti­ge ploegmaat verrast Van Baarle: ‘Snap niet wat Van Aert aan het doen was’

Het was een loodzware dag vandaag in de Tour de France en dus moest ook Dylan van Baarle diep gaan vandaag. De Nederlander van Ineos-Grenadiers zag zijn kopmannen niet in de problemen komen en was dus tevreden, ondanks de tik die Pogacar uitdeelde: „Het ziet er goed uit voor Pogacar, maar een ongeluk zit in een klein hoekje”

7 juli