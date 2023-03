Podcast In Het Wiel | ‘Ik zag vandaag een klein scheurtje in het pantser van Roglic’

Remco Evenepoel is Primoz Roglic nu wel de baas in de Ronde van Catalonië

Remco Evenepoel heeft de derde etappe in de Ronde van Catalonië op zijn naam geschreven. De Belgische wereldkampioen van Soudal-Quick Step was de sterkste in een rit over 181 kilometer en drie beklimmingen tussen Olost en La Molina. Klassementsleider Primoz Roglic eindigde op 2 seconden achterstand als tweede.