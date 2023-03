Podcast In Het Wiel | ‘Voortaan houden we onze mond over de vorm van Mathieu van der Poel’

Primoz Roglic voltooit hattrick in Tirreno-Adriatico: ‘Dit is crazy’

Primoz Roglic is dicht bij de eindzege in Tirreno-Adriatico. De Sloveen van Jumbo-Visma vergrootte in de zesde etappe, met veel korte, steile beklimmingen, zijn voorsprong in het algemeen klassement door een hattrick te voltooien met zijn derde dagsucces.