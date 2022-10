Primeur: Filippo Ganna valt werelduurrecord aan op racefiets uit 3D-printer

Pijnlijk: Fransman juicht in Ronde van Kroatië, maar wint niet

De Italiaanse wielrenner Jonathan Milan heeft ook de tweede etappe in de Ronde van Kroatië gewonnen. De renner van Bahrain Victorious ging na een rit over 163 kilometer van ver de sprint aan in de nauwe straten van Zadar. En dat terwijl de Fransman Pierre Barbier dacht gewonnen te hebben...

28 september