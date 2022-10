Primoz Roglic onder het mes wegens aanhoudende schouderproblemen

Giro d’Italia start volgend jaar met tijdrit in regio Abruzzen

De Giro d’Italia gaat volgend jaar van start met een tijdrit in de Italiaanse regio Abruzzen, een streek ten oosten van Rome. De eerste etappe op 6 mei is een tijdrit van 18,4 kilometer van Fossacesia Marina naar Ortona langs de Costa dei Trabocchi aan de Adriatische Zee, meldde organisator RCS woensdag in L’Aquila.

