Puck Pieterse is opnieuw een klasse apart en wint wereldbekerwedstrijd in Val di Sole

Op dit moment staat er simpelweg geen maat op Puck Pieterse. Het 21-jarige supertalent liet in de wereldbekerwedstrijd mountainbiken in Val di Sole niets heel van de concurrentie en kwam met ruime voorsprong op onder anderen wereldkampioene Pauline Ferrand-Prévot als eerste over de meet.

Pieterse schreef vorige week nog geschiedenis door als eerste Nederlandse vrouw de Europese mountainbiketitel te veroveren. Daarmee trad ze in de voetsporen van Bart Brentjens en Mathieu van der Poel, die haar bij de mannen al voorgingen.

Vrijdag eindigde Pieterse als tweede in de shortrace achter Laura Stigger, maar zondag was er in de cross country niets aan de renster van Fenix-Deceuninck te doen. Al in de eerste van vijf ronden reed ze weg bij haar concurrenten en pakte Pieterse een voorsprong van twintig seconden. Die voorsprong werd alleen maar groter.

Derde wereldbekerzege

Met nog twee ronden te gaan had Pieterse al een marge van bijna een minuut op achtervolgsters Ferrand-Prévot en Italiaans kampioene Martina Berta. Door materiaalpech in de voorlaatste ronde speelde Ferrand-Prévot in de rest van de wedstrijd geen rol van betekenis meer. Pieterse werkte de laatste ronde niet geheel vlekkeloos af, maar had meer dan voldoende voorsprong om Berta van de winst te houden.

Voor Pieterse is het haar derde wereldbekerzege van het seizoen. Eerder was de renster die ook in het veldrijden en op de weg goed uit de voeten kan al de beste in Nove Mesto en Leogang. Ze leidt na haar nieuwe zege riant in de stand van de wereldbeker

Eigen tempo

Pieters heeft haar zinnen gezet op de Olympische Spelen van Parijs in 2024 en zoals ze zich dit jaar manifesteert, geldt ze nu al als de torenhoge favoriete voor het goud. In Val de Sole kon niemand haar volgen op het ruige, heuvelachtige en technische parkoers. ,,Ik besloot meteen na de start al voluit te gaan en na de eerste ronde had ik al een gat”, zei Pieters aan de finish op Eurosport. ,,Ik ben mijn eigen tempo blijven rijden en moest er vooral voor zorgen niet terug te vallen. Het is blijkbaar een goede tactiek.”

De race verliep niet eens helemaal vlekkeloos. Pieterse raakte vroeg de race een drinkbidon kwijt en moest een ronde zonder vocht zien door te komen. In de laatste ronde viel ze compleet stil op een steile helling. ,,Ik had gelukkig een grote voorsprong, dus ik hoefde niet in paniek te raken. Het was de laatste ronde en ik zat daar even heel hoog in mijn hartslag”, zei ze.

