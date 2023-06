Puck Pieterse maakt favorietenrol waar en verovert Europese titel mountainbike

Pieterse ging er na een val in de openingsfase al in de tweede ronde vandoor en werd door de concurrentie nooit meer teruggezien. Viervoudig wereldkampioene Pauline Ferrand-Prévot uit Frankrijk kwam er niet aan te pas. In augustus verdedigt zij haar titel tijdens de WK voor alle fietsdisciplines in en rond het Schotse Glasgow.

Pieterse, in het veldrijden al een wereldtopper, maakt dit jaar ook op de mountainbike indruk. Zo won de Amersfoortse bij haar debuut in de wereldbeker in mei meteen in Nove Mesto en was ze vorige week ook de sterkste in de wereldbekerwedstrijd van het Oostenrijkse Leogang. Pieterse wil volgend jaar op de Olympische Spelen van Parijs een gooi doen naar het goud op de mountainbike.