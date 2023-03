Rel duurt voort: ploeg Caleb Ewan dient klacht in bij UCI na omstreden fotofinish

In eerste instantie werd Ewan uitgeroepen tot winnaar. Nadat de Australiër voor de camera zijn verhaal had gedaan, besloot de jury na bestudering van de finishfoto de winst alsnog aan de Belg Thijssen toe te kennen. Tot boosheid van Ewan, die op Twitter twee foto’s plaatste waarop het lijkt dat hij zijn voorwiel toch echt eerder over de streep drukt dan Thijssen.

,,Als iemand een foto heeft waarop duidelijk te zien is dat ‘Big G’ me heeft verslagen, dan zou ik me eerlijk gezegd een stuk beter voelen”, schreef de Australiër bij de foto’s. Vorige maand greep hij op basis van een finishfoto ook al naast de zege in de eerste etappe van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. Het duurde toen een kwartier tot de jury op basis van de foto besloot om de Belg Tim Merlier tot winnaar uit te roepen.