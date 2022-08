Ritwinnaar Timo Roosen stapt uit Ronde van Burgos wegens bruiloft ploegmaat Mike Teunissen

Roosen won deze week de tweede etappe in de Ronde van Burgos. In de rit, die werd ontsierd door een grote valpartij, kwam hij voor teamgenoten Eduardo Affini en Chris Harper als eerste over de finish. Roosen stond na vier etappes op de 78ste plaats in het algemeen klassement.



Teunissen was zelf eerder deze week niet meer gestart in de voorlaatste rit van de Ronde van Polen omdat hij zich ging richten op zijn bruiloft. De wielrenner verruilt Jumbo-Visma na dit seizoen voor Intermarché - Wanty-Gobert.