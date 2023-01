Rohan Dennis bezorgt Jumbo-Visma in Australië eerste zege van het seizoen

Dennis ontsnapte in de slotfase uit een groepje met Jay Vine, Simon Yates, Jai Hindley en Mauro Schmid en bleef zijn medevluchters na de etappe van 156 kilometer net twee seconden voor in Victor Harbor. Hij nam meteen de leiderstrui over van Alberto Bettiol, die ruim twee minuten verloor op de Australiër.

Dennis hoorde via zijn oortje dat de leiderstrui in het geding was en zette in de slotkilometers aan om de voor hem rijdende Brit Simon Yates en de Australiër Jai Hindley te achterhalen. ,,Het was hard werken voor een paar seconden in het klassement”, keek de ritwinnaar terug. ,,Ik heb er alles aan gedaan om Jai en Simon te achterhalen in de klim. Daarna bleef het knokken tot de streep.”