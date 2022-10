Sebastian Langeveld (37) stopt na Parijs-Tours en wordt ploegleider

Langeveld debuteerde in 2006 bij Skil-Shimano in het profpeloton. Hij reed daarna voor Rabobank en Orica-GreenEdge en vanaf 2014 bij de ploeg van Jonathan Vaughters, die onder meer Garmin-Sharp, Cannondale-Garmin en EF Education First heette en dit jaar EF Education-EasyPost.

Langeveld werd in 2014 Nederlands kampioen. Hij won in 2011 Omloop Het Nieuwsblad en in 2007 de Ster Elektrotoer. In 2017 eindigde hij als derde in Parijs-Roubaix.

,,Ik had altijd het plan om nog een klassiekerseizoen te doen en te stoppen op de wielerbaan in Roubaix, nog een keer de koersen rijden waar ik zo van houd en die de reden zijn dat ik ben begonnen met wielrennen", schrijft Langeveld op Instagram. ,,Maar de afgelopen weken werd het gevoel om te stoppen sterker en sterker. Dus moet ik eerlijk tegen mezelf zijn, ik weet dat het tijd is."



,,Ik heb zo veel finales gereden in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix tegen grote kampioenen”, schrijft Langeveld. ,,Natuurlijk was het mijn droom om een groot ‘monument’ te winnen. Maar als ik terugkijk, ben ik trots op mijn carrière met het winnen van Omloop Het Nieuwsblad en het Nederlands kampioenschap en een podium in Parijs-Roubaix. Ik kijk uit naar het tweede deel van mijn carrière als ploegleider. Ik ben klaar en gemotiveerd om daar dezelfde passie in te leggen als ik deed als wielrenner.”

Parijs-Tours is zondag ook voor Niki Terpstra en Philippe Gilbert hun laatste koers. De 38-jarige Terpstra won in zijn carrière onder meer Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen. De Belg Gilbert werd in 2012 wereldkampioen op de weg in Valkenburg en won onder meer vier monumenten: Parijs-Roubaix, de Ronde van Vlaanderen, de Ronde van Lombardije en Luik-Bastenaken-Luik.

