Shirin van Anrooij (20) doet nog mee bij beloften op WK veldrijden: ‘Ik wil geen stappen overslaan’

Shirin van Anrooij heeft besloten bij het WK veldrijden uit te komen in de beloftencategorie. De 20-jarige Zeeuwse behoort dit jaar samen met haar leeftijdsgenoten Fem van Empel en Puck Pieterse wekelijks tot de uitblinkers. Die twee komen in Hoogerheide over een kleine twee weken uit bij de elitevrouwen.

Van Empel en Pieterse werden respectievelijk in 2021 en 2022 wereldkampioen in de categorie onder 23 jaar. Van Anrooij bezit die titel niet en zegt op de website van haar ploeg Baloise Trek Lions nog ,,niet helemaal klaar” te zijn bij de beloften. ,,Er komen nog veel jaren aan waarin ik voor een podiumplaats bij de elite kan strijden, terwijl ik in Hoogerheide mijn periode als belofte mooi wil afsluiten. Ik kies ervoor om mijn carrière stap voor stap uit te bouwen en wil hierbij geen stappen overslaan.”

Van Anrooij was in 2020 in het Zwitserse Dübendorf de eerste wereldkampioen bij de juniorvrouwen. ,,In Hoogerheide ga ik nog een keer proberen alles te geven voor die mooie regenboogtrui. Ik blijf dus nog een jaartje ‘U23', om vervolgens een plan te maken richting de komende jaren. Ik heb er lang over nagedacht en ben blij dat zowel mijn familie als mijn team deze beslissing ondersteunt. Er was geen foute keuze en dit geeft alleen maar extra motivatie voor de komende jaren.”

Van Anrooij won dit seizoen drie wereldbekercrossen, onder meer in Hilvarenbeek, tussen de eliterensters. Op het EK in Namen eindigde ze afgelopen najaar als derde bij de beloften, waar toen Pieterse de titel veroverde en Van Empel bij de elitevrouwen kampioen werd. Pieterse besloot vorige week op het NK definitief te kiezen voor de hoogste categorie. Ze werd meteen Nederlands kampioen.

Wout van Aert

Wout van Aert is de onbetwiste kopman van de Belgische selectie op het wereldkampioenschap veldrijden in Hoogerheide. De renner van Jumbo-Visma wil in de Brabantse plaats zijn vierde wereldtitel veroveren en zal daarbij waarschijnlijk Mathieu van der Poel als zijn voornaamste concurrent tegenkomen.

De Belgen komen met negen renners aan de start, twee meer dan Nederland levert. De twee extra plaatsen zijn voor de Europees kampioen (Michael Vanthourenhout) en de winnaar van de wereldbeker (Laurens Sweeck). De Belgische bondscoach Sven Vanthourenhout koos verder voor Jens Adams, Eli Iserbyt, Timo Kielich, Gerben Kuypers, Toon Vandebosch en Niels Vandeputte voor de wedstrijd op 5 februari.

Bij de vrouwen, die een dag eerder in actie komen, koos Vanthourenhout voor Alicia Franck, Marion Norbert Riberolle en Laura Verdonschot. Drievoudig wereldkampioen Sanne Cant beëindigde eerder deze maand na het behalen van de nationale titel haar loopbaan.

