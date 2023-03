Tadej Pogacar heerst in Parijs-Nice: Jonas Vingegaard heeft op lange slotklim geen antwoord

Een eerste versnelling van Pogacar werd nog gecounterd door Vingegaard en Gaudu. In de sprint was de Sloveen, tweevoudig Tourwinnaar (2020 en 2021), oppermachtig. Pogacar won woensdag al de vierde etappe van achtdaagse rittenkoers uit de WorldTour. Hij verstevigde met de zege op de Col de la Couillole zijn leidende positie in het algemeen klassement. Gaudu staat tweede, op twaalf seconden van Pogacar. Vingegaard heeft een achterstand van 58 tellen op de geletruidrager. Morgen is de slotrit: ruim 118 kilometer rond Nice, met onderweg vijf beklimmingen.

De Australiër Chris Harper was daarna de eerste aanvaller, gevolgd door Vingegaard. Pogacar probeerde het ruim vijf kilometer onder de top. Rijkelijk vroeg, erkende de Sloveen. ,,Maar ik wilde met niet te veel renners de laatste kilometers in.” Alleen Gaudu en Vingegaard konden nog aansluiten. De Deen begon de sprint, maar Pogacar liet zich niet verrassen en was overtuigend de snelste.



,,Het liep perfect, zoals ik het me had voorgesteld”, vertelde de ritwinnaar. De slotrit, met onder meer de beklimming van de Col d’Èze, is volgens Pogacar niet te onderschatten. ,,Misschien wel de zwaarste van allemaal, maar het zijn wel hellingen die me liggen.”