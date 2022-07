Tadej Pogacar maakt plannen voor najaar bekend: toch geen Vuelta

Kämna en Vingegaard denken beide te winnen, maar rekenen buiten Pogacar: ‘Een dubbel gevoel’

Lennard Kämna en Jonas Vingegaard dachten allebei op een bepaald moment de etappe van vandaag te gaan winnen. Kämna was de laatst overgebleven vluchter op La Super Planche des Belles Filles en ging de laatste kilometer in met een flinke voorsprong. Het was echter een versnelling van Jonas Vingegaard die hem vlak voor de finish te machtig was. In de laatste meters ging Tadej Pogacar de Deen echter op zijn beurt voorbij en dus waren beide mannen na afloop logischerwijs teleurgesteld.

8 juli