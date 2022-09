Tadej Pogacar op zijn hoede voor Mathieu van der Poel bij WK: ‘Die los je niet op dit parkoers’

Op de vraag of sprinters komende zondag tot het einde kunnen meedoen in de wegwedstrijd, vraagt Pogacar wie dan de sprinters zijn. ,,Jongens zoals Van Aert en Van der Poel los je niet op dit parkoers. Dat is nagenoeg onmogelijk, maar je kan hen wel moe maken na bijna 300 kilometer.”

Pogacar versloeg Van Aert ruim een week geleden bij de GP Montréal in de sprint. Voor de wegwedstrijd op de WK denkt de Sloveen niet dat hij kan winnen met een solo, zoals hij begin dit seizoen deed in Strade Bianche. ,,Met België, Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië staan een paar sterke blokken aan de start. Het is niet aan ons om de koers te dragen. Die grote teams zullen meer op veilig spelen onderweg, wij zullen het anders moeten aanpakken. Maar de tactiek moeten we de komende dagen nog bepalen.”

De bijna 24-jarige Sloveen eindigde afgelopen zondag als zesde in de tijdrit van de WK. Met die prestatie was Pogacar best tevreden. ,,Ik reed niet mijn beste tijdrit ooit, maar slecht was het niet. Er is altijd ruimte voor verbetering en dit valt niet te vergelijken met een tijdrit in de Tour de France. Daar moet je ook altijd denken aan de volgende dag en het klassement. Ik vind het leuk om te doen op de WK. Het is een mooie uitdaging, maar ik moet er nog sterker in worden.”