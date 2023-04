Tao Geoghegan Hart wint na ontwijken vallende renner ook tweede rit in Ronde van de Alpen

De etappe ging over 162,5 kilometer, van Reith im Alpbachtal in Oostenrijk naar Collalbo in de Italiaanse gemeente Ritten. De renners moesten in de heuvelachtige rit onder meer de bekende Brennerpas over. De finish lag op de baan van de Ritten Arena in Collalbo, in de winter een onoverdekte kunstijsbaan waar schaatser Sven Kramer in 2007 op de EK allround zijn eerste grote titel veroverde.

Dit keer kon Geoghegan Hart daar op het asfalt juichen, al was de Brit direct na de finish wat verbolgen. Bij het opdraaien van de baan richting de finish was vlak voor hem een andere renner uit de kopgroep, Felix Gall, door een stuurfout onderuit gegaan. De leider in het klassement kon die renner net ontwijken en was daarna de slimste en de sterkste in de sprint.

,,Iedereen in de ploeg heeft geweldig gereden”, zei Geoghegan Hart, die in de kopgroep steun had van teamgenoot Pavel Sivakov. ,,Ik hoefde alleen de laatste 70 meter wat te doen.” De kopman van Ineos Grenadiers loofde ook zijn Nederlandse teamgenoot Thymen Arensman, die eerder in de etappe in de achtervolging op een kopgroep kilometerslang op kop van het peloton had gereden. ,,Thymen was gisteren niet super, maar het zag er nu geweldig uit wat hij deed.”

De 23-jarige Arensman eindigde vorig jaar in dienst van Team DSM als derde in de Ronde van de Alpen. Hij kon maandag in de eerste etappe echter niet mee met de favorieten en finishte pas bijna 8 minuten na Geoghegan Hart.

