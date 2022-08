Teleurgestelde Ellen van Dijk over zilveren EK-medaille: ‘Ik gooi hem gewoon ergens ver weg’

UCI pakt Marianne Vos overwin­ning af door polsen op het stuur: ‘Jammer, maar het is een regel’

Heel even dacht Marianne Vos dat ze voor de vierde keer een WorldTour-koers in Zweden had gewonnen, maar enkele minuten nadat ze juichend over de streep was gereden werd ze door de UCI uit de uitslag gehaald. De reden? Ze reed met haar polsen losjes op het stuur.

7 augustus