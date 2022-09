Tobias Foss verrast met wereldtitel tijdrijden, Bauke Mollema en Daan Hoole stellen teleur

Tobias Foss is wereldkampioen tijdrijden geworden. In het Australische Wollongong verraste de Noor van Jumbo-Visma alles en iedereen over 34,2 kilometer. Al was het gat met Stefan Küng uiterst klein (drie seconden). Bauke Mollema en Daan Hoole speelden geen rol van betekenis en eindigden buiten de top twintig.

Door Wout Fassbender



Een secondenslag tussen Tobias Foss en Stefan Küng. De Zwitser leek wereldkampioen te gaan worden met een voorsprong bij iedere doorkomst, maar toch ging Foss er met de regenboogtrui vandoor. In het laatste stuk moest Küng te veel tijd toegeven op de Noor.

Hij kon zijn eigen prestatie niet geloven. ,,Ik bevind me in een soort droom. Ik geloof het niet”, stamelde de Noor, die met Jumbo-Visma als voorbereiding wedstrijden in Canada (Québec, Montréal) had gereden. ,,De benen waren goed en ik wist sowieso dat het met de vorm ook wel goed zat. Maar dit is meer dan ik ooit had durven dromen.”

Foss kon zijn glimlach maar moeilijk onderdrukken. ,,Ook niet toen ik op de ‘hotseat’ zat, kon ik geloven dat het erin zat. Ik ben niet de renner met het meeste zelfvertrouwen. Ik wist alleen dat ik alles had gegeven.” Als ik in de top 10 was geëindigd was ik heel tevreden geweest. Ik droomde van de top 5.”

De kanonnen konden niet tippen aan Foss’ tijd en een groot aantal kanshebbers liet verstek gaan in Wollongong, zoals Wout van Aert, Primoz Roglic, Rohan Dennis, Jonas Vingegaard, Geraint Thomas en Kasper Asgreen. Maar wereldkampioen Filippo Ganna deed wel mee en behoorde automatisch tot de topfavorieten voor de wereldtitel.

De Italiaan stelde zwaar teleur. Bij de tweede doorkomst lag de tweevoudig wereldkampioen al bijna 28 seconden achter op Foss, terwijl het verschil bij de eerste tussenkomst slechts een seconde was. Ganna kon niet meer herstellen en eindigde uiteindelijk als zevende op bijna een minuut van Foss.

Top 5 1. Tobias Foss (Noo) 40:02,780

2. Stefan Küng (Zwi)+3 seconden

3. Remco Evenepoel (Bel) +9 seconden

4. Ethan Hayter (VK) +40 seconden

5. Stefan Bissegger (Zwi) +47 seconden

Ook Remco Evenepoel kon niet tippen aan de tijd van de Noor. De winnaar van de Vuelta was woensdagochtend pas in Australië aangekomen en moest het doen met een bronzen plak, net als een jaar eerder. Tadej Pogacar behoorde tot de outsiders, maar de tweevoudig Tourwinnaar eindigde als zesde.

Volledig scherm Bauke Mollema tijdens zijn tijdrit. Hij eindigde als 23ste. © BELGA

Al eerder in de Nederlandse ochtend was Daan Hoole vertrokken. Hij was teleurgesteld over zijn prestatie in Wollongong. ,,Ik had niet de power die ik normaal heb. Misschien heeft dat met mijn recente coronabesmetting te maken. Maar het is ook zo makkelijk om dat als excuus te gebruiken. Heel mooi om op een WK te zijn, maar dan wil je ook laten zien wat je kunt. Dat is niet gelukt.” Hoole eindigde als 21ste.

Bauke Mollema, die met ambitie naar Australië was gevlogen, viel net als zijn landgenoot buiten de top 20. Mollema eindigde als 23ste op een dikke twee minuten achter de verrassende wereldkampioen.

Volledig scherm Het parkoers voor de vrouwen en de mannen van de wegrace bij het WK wielrennen. © DPG Media, UCI

