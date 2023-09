Toestand Nathan Van Hooydonck niet kritiek, renner van Jumbo-Visma wordt verder onderzocht

met videoNathan Van Hooydonck is betrokken geraakt bij een zwaar verkeersongeluk. De Belgische wielrenner van Jumbo-Visma werd onwel achter het stuur en kwam daarna met zijn voertuig in botsing met meerdere auto’s. Hij moest ter plaatse worden gereanimeerd en werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar is hij inmiddels ontwaakt uit een kunstmatige coma.

Het team van Jumbo-Visma bevestigt op X dat Van Hooydonck bij kennis is en geen ernstige verwondingen over heeft gehouden aan het ongeluk. Zijn situatie is dan ook niet kritiek. Wel wordt verder onderzoek gedaan naar de precieze oorzaak van het onwel worden van de renner.

Teamgenoot Attila Valter liet vanmiddag na afloop van etappe 16 in de Ronde van Spanje al doorschemeren dat er positief nieuws was over de situatie van Van Hooydonck. ,,We hoorden dat hij wakker is en dat hij oké is", vertelde de Hongaar toen. Aan de voet van de slotklim kregen de renners van Jumbo-Visma te horen dat Van Hooydonck weer bij kennis was en dat stimuleerde de hele ploeg.

Jonas Vingegaard won namens het Nederlandse team de etappe. ,,Ik weet niet of hij al meteen de Vuelta kon kijken, maar deze is voor hem”, zei Valter. ,,We hebben net goed nieuws gehoord over mijn beste vriend. Meer wil ik er niet over kwijt", voegde Vingegaard daaraan toe.

Het ongeluk

Een auto, die bestuurd werd door Van Hooydonck, schoot rond 8.30 uur in het centrum van Kalmthout plots een kruispunt over en botste aan de overkant op vijf auto’s. Mogelijk drukte hij het gaspedaal hard in toen hij onwel werd. De 27-jarige Belg is ter plaatse gereanimeerd en bij bewustzijn overgebracht naar het ziekenhuis.

Van Hooydonck zou daar aanvankelijk in levensgevaar verkeren. Zijn hoogzwangere vrouw, die naast hem zat, werd ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Zij raakte niet gewond. Een bestuurster van een andere auto en een inzittend kind liepen lichte verwondingen op.

Jumbo-Visma bevestigde de gebeurtenissen in een verklaring op sociale media. ‘Hij krijgt in het ziekenhuis goede medische zorg. Hij ondergaat verdere onderzoeken. We willen iedereen bedanken die berichten naar Nathan en de ploeg heeft gestuurd.’

,,Ik hoorde plots enkele knallen en zag de ravage, maar op dat moment waren er al verschillende mensen aan het helpen”, zegt een buurtbewoner. Een voorbijgangster zou ook de eerste zorgen hebben toegediend in afwachting van de hulpdiensten.

Belangrijke pion in Tourploeg

Van Hooydonck maakte vorige week nog deel uit van de Jumbo-ploeg die in de Ronde van Groot-Brittannië de zeges aaneenreeg. Dankzij Olav Kooij (4x) en Wout van Aert (die ook de eindzege boekte) werden maar liefst vijf etappes gewonnen. Van Hooydonck sloot de rittenkoers zondag af op de 43ste plaats.

Als meesterknecht in de vlakke etappes staat Van Hooydonck te boek als een belangrijke kracht bij de Nederlandse WorldTour-formatie. Zo had hij een aandeel in de twee opeenvolgende Tourzeges van Jonas Vingegaard. Zelf wist hij nog nooit een profkoers te winnen.

Stil in de Jumbo-bus

Vingegaard strijdt momenteel met zijn ploeggenoten Sepp Kuss en Primoz Roglic om de eindzege in de Ronde van Spanje. Het onheilspellende nieuws sijpelde daar vlak voor de start van de zestiende etappe door, weet verslaggever Stijn Vlaeminck van Het Laatste Nieuws, die ter plaatse is.

De renners werden voor hun bustocht naar startplek Liencres op de hoogte gebracht. Maar nog niet iedereen van het team was ingelicht. Bijvoorbeeld de mecaniciens en enkele leden van de ploegleiding waren nog niet op de hoogte.

,,Toen ook aan hen het nieuws werd meegedeeld, sloeg de sfeer in korte tijd helemaal om”, zo klinkt het. ,,Het werd hier erg kalm en rustig. Iedereen ging plots om de telefoon op zoek naar meer informatie. Want hier in Spanje is het nieuws nog erg vers.”

Volledig scherm Van Hooydonck (links) tijdens de Tour de France. © AP

,,We weten niet meer dan wat in de media verschijnt”, bevestigt Jumbo-ploegleider Grischa Niermann. ,,Dit is hard nieuws. Natuurlijk ook voor onze renners - ze hebben dit nieuws best heftig opgenomen. Onze gedachten zijn bij hem en zijn partner. Natuurlijk is het nu een stuk lastiger om hier te koersen. Maar we hebben nog steeds de leiderstrui. Hopelijk kunnen we straks onze zinnen verzetten. Maar het wordt natuurlijk een lastige dag voor ons.”

Ook bij andere ploegen sloeg het nieuws in als een bom. ,,Ik ken de details natuurlijk niet”, zei Remco Evenepoel van Soudal-Quick Step na het horen van het nieuws over zijn landgenoot. ,,Maar uiteraard is dit een schok.”

