Tom Dumoulin als toerist in Australië: ‘Familie had tickets al geboekt om bij mijn afscheid te zijn’

Een speciale gast op het WK wielrennen in Australië. Tom Dumoulin dook op in Wollongong. Hij viert aan de andere kant van de wereld vakantie met zijn familie. ,,De tickets hadden zij toch al geboekt.’’

Hij had hier in het Australische Wollongong zijn laatste kunstje willen tonen. Afscheid nemen van de wielerwereld met nog één laatste uithaal op zijn specialiteit, de tijdrit. Om de cirkel rond te maken. In 2010 reed hij als belofte een WK in Geelong, ook Australie. Als jong mannetje de wereld ontdekken.

Dat het perfecte afscheid er niet van kwam, is een bekend verhaal. Dumoulin hakte vorige maand zelf de knoop door om toen per direct te stoppen. Ook dit WK ging er niet meer van komen. De tank was leeg, de benen voelden op training niet meer zoals ze eerder voelden. Nog een keer opladen voor zo’n groot doel, zat er niet meer in.

Toch dook Dumoulin maandag op langs het parkoers in Wollongong. Hij verblijft in Sydney met zijn familie. ,,Zij hadden de tickets toch al geboekt omdat ze aanvankelijk bij mijn afscheid wilden zijn. Nu maken we er een mooie vakantie van.’’

Zondag was hij niet bij de tijdrit aanwezig. Niet omdat hij dat niet wilde. Er reden die dag simpelweg geen treinen tussen Sydney en Wollongong. ,,Bij de wegwedstrijd ga ik zondag zeker een kijkje nemen.’’ Dumoulins oud-ploeggenoot Tobias Foss bij Jumbo-Visma werd tot ieders verrassing wereldkampioen wielrennen. ,,Heel mooi. Tobias is een rustige en goede kerel.’’

Vrij snel na zijn aankondiging om te stoppen, vertrok Dumoulin op vakantie. Hij genoot in Costa Rica van het vrije leven. Concrete toekomstplannen heeft hij nog niet. ,,Er zijn al wel wat verschillende dingen op me afgekomen. Maar als ik straks weer in Nederland ben, ga ik heel rustig nadenken over de toekomst.’’

