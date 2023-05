Topfavoriete maakt naam waar in Veenendaal-Veenendaal; Lotte Kopecky sprint naar zege op de Kerkewijk

Kopecky (Team SD Worx) begon als topfavoriet aan het rondje in en rondom Veenendaal. Eerder dit jaar schreef ze al Omloop het Nieuwsblad, Nokere-Koerse en de Ronde van Vlaanderen op haar naam. In die klassiekers kwam ze steeds solo over de streep. In Veenendaal moest ze tot de laatste meter tot het uiterste. ,,Het was lang geleden dat ik heb gesprint, dus dit was wel weer even lekker”, zei ze.