Tourwinnaar Vingegaard moet landgenoot Bjerg voor laten gaan in tijdrit Dauphiné: ‘Te hard gestart’

,,Natuurlijk had ik gehoopt om deze rit te kunnen winnen en de gele trui te pakken”, was Vingegaard meteen na zijn tijdrit eerlijk. ,,Ik denk dat Mikkel een heel goede tijdrit deed. Ook die van mij was goed, maar Mikkel was echt indrukwekkend. Hij heeft nu de leiderstrui, maar hopelijk neem ik hem binnen enkele dagen over.”



Vingegaard had de snelste tijd neergezet aan het eerste tussenpunt, maar zag dat Bjerg sneller was in de rest van de tijdrit. ,,Het was het plan om hard te starten, maar misschien ging ik iets te hard. Ik probeerde wat reserve te houden in het middenstuk, om daarna weer aan te gaan op het einde. Maar toen ik moest aangaan, had ik niets meer over. Dus misschien had ik het iets trager moeten doen in de openingsfase om iets meer over te houden op het einde.”



De Dauphiné duurt nog tot zondag, waarbij het peloton met name in het weekend stevig gaat klimmen. De wedstrijd geldt als belangrijke voorbereidingskoers voor de Tour de France, die op 1 juli van start gaat. Vingegaard wil daar zijn titel verdedigen.