Van Peter Sagan tot João Almeida: dit zijn de nationale kampioenen wielrennen

Na maanden in coma kan Amy Pieters in het weekend naar huis: ‘Ze moest eerst zelf leren ademen’

Het gaat langzaam wat beter met Amy Pieters. De wielrenster was in december betrokken bij een trainingsongeval in Spanje en ontwaakte pas na vier maanden uit haar coma. ,,Ze werd wakker op een heel laag niveau. Er kwam heel weinig reactie uit haar. Heel langzaam is dat de laatste maanden verbeterd”, zegt vader Peter Pieters tegen de NOS.

21 juni