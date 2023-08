Veel kritiek op ‘schandalig’ WK-parcours: ‘Persoon die deze omloop uitstippelde, moet wel dronken geweest zijn’

Nog voor aanvang van dit Super-WK was de WK-omloop voer voor discussie. Na de eerste wegwedstrijden - die bij de dames en heren junioren - is de kritiek eigenlijk alleen maar aangedikt. De vele bochten, de smalle wegen en het op sommige plaatsen slechte wegdek zijn een doorn in het oog van menig waarnemer. ,,Dit is een absolute schande”, aldus ex-ploegleider Johan Bruyneel. ,,Maar omdat het een evenement van de UCI zelf is, is alles in orde”, besluit hij cynisch.