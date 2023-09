Vijf op een rij voor Jumbo-Visma! Na vier keer Olav Kooij slaat nu Wout van Aert toe in Tour of Britain

Jumbo-Visma heerst in de Ronde van Groot-Brittannië. Na de zeldzame vier etappezeges op rij voor sprinter Olav Kooij , fietste Wout van Aert vandaag in de vijfde rit naar de winst. De Belg wist zich in de laatste kilometer met een enorme tempoversnelling los te maken uit het peloton en met een paar seconden voorsprong als eerste over de finish te rijden in Felixstowe.

Kooij speelde een sleutelrol in de tactiek van de ploeg. Het leek er in de slotfase op alsof Van Aert de sprint aantrok voor zijn teamgenoot, maar Kooij hield in voor de laatste bochten en gaf daarmee Van Aert de gelegenheid om een gaatje te slaan. De Belg hield dat vast tot aan de meet. Van Aert, die de Tour of Britain in 2021 al eens won, nam door de ritwinst ook de leiderstrui over van Kooij.

Jumbo-Visma moest wel eerst de avonturiers van de dag terughalen. De Amerikaan Joey Rosskopf bleef het langst uit de greep van het peloton in de 192 kilometer lange rit met start en finish in Felixstowe; hij werd op 5 kilometer van de meet bijgehaald. Drie mannen van Jumbo-Visma zetten zich vervolgens aan kop van het peloton, ogenschijnlijk om Kooij in goede positie af te zetten voor de massaspurt, maar Van Aert en Kooij hadden iets anders in gedachten.

,,We bedachten het als een grapje, maar we vonden het de moeite waard het uit te proberen”, zei Van Aert aan de finish. “Vaak zijn wielerkoersen een beetje saai en voorspelbaar, dus dan is het leuk om voor een beetje opwinding te zorgen. Het is heel bevredigend als je een plan maakt en dat perfect uitvoert. Deze overwinning is heel speciaal, ik ben er trots op.”

In het algemeen klassement heeft Van Aert 3 seconden voorsprong op de Brit Ethan Vernon, die ook als tweede eindigde in de etappe. Kooij staat vierde. De zesde etappe op vrijdag is wederom een vlakke rit.

