Weer deelt Pogacar een tik uit aan Jumbo op La Planche, maar het gevoel is anders

Marianne Vos boekt 32ste etappezege in Giro Donne uit haar carrière

Marianne Vos heeft woensdag de vijfde etappe gewonnen van de Giro Donne, een rit over 114 kilometer van Sarnico naar Bergamo met een pittig klimmetje kort voor de finish. Vos was in de sprint van een select groepje te snel voor de Belgische Lotte Kopecky en de Italiaanse Silvia Persico.

6 juli