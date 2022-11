Wereldkampioene Marianne Vos de sterkste in Kortrijk: ‘Het was een zware wedstrijd’

wk baanwielrennen Nederland­se baanwiel­ren­ners schitteren op olympische generale: ‘Hier moet het gebeuren’

Met vier gouden, vier zilveren en twee bronzen medailles was Nederland het succesvolste land op het WK baanwielrennen. Dat belooft veel voor de Spelen van Parijs, als op dezelfde baan wordt gereden. ,,Dit is de tempel waar het over twee jaar moet gebeuren.’’

16 oktober