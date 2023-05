Wie Bauke Mollema vraagt naar zijn liefde voor de Giro, krijgt een eerlijk antwoord

Adam Yates schrijft Ronde van Romandië op zijn naam, Fernando Gaviria sprint op grootse wijze naar ritwinst

Fernando Gaviria heeft de laatste etappe in de Ronde van Romandië gewonnen. In een massasprint was de Colombiaan na een lange sprint op indrukwekkende wijze de sterkste. Adam Yates verzekerde zich van de eindoverwinning.