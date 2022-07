Wielerbond trekt aantal mannen en vrouwen op Spelen gelijk

Annemiek van Vleuten buiten top 5 in Giro Donne

De Amerikaanse Kristen Faulkner is de eerste leider in de Giro Donne. De renster van BikeExchange-Jayco won de korte proloog in Cagliari, een tijdrit over 4,7 kilometer. Faulkner kwam tot een tijd van 5.45 minuten, dankzij een gemiddelde snelheid van 49,043 kilometer per uur.

30 juni