Wielerpeloton geschokt na plotseling overlijden Lieuwe Westra (40)

Oud-profwielrenner Lieuwe Westra is op 40-jarige leeftijd overleden. Dat melden onder meer Omrop Fryslân en auteur Thomas Sijtsma, die een biografie schreef over de Friese renner.

Westra werd in 2009 prof bij Vacansoleil. De voormalige stratenmaker won in zijn eerste jaar meteen een rit en het eindklassement in de Ronde van Picardië. In 2012 pakte hij zijn eerste zege in de WorldTour met een ritoverwinning in Parijs-Nice. Hij sloot de rittenkoers af als tweede achter de Brit Bradley Wiggins. In hetzelfde jaar pakte hij zijn eerste van twee nationale titels tijdrijden. In 2014 won Westra ritten in de Ronde van Catalonië en het Critérium du Dauphiné en hielp hij Vincenzo Nibali aan de eindzege in de Tour de France.

‘Zaterdagmiddag is Lieuwe Westra (40) overleden. De voormalig wielrenner vocht de laatste jaren met zichzelf en verloor. Rust zacht, Beest’, schreef biograaf Sijtsma op Twitter. Vrienden en familie schrijven op Facebook ‘verslagen’ te zijn: ‘Zaterdagmiddag werd hij aangetroffen bij zijn bedrijfspand in Zwaagdijk. Een poging tot reanimatie mocht helaas niet baten. Het valt ons zwaar en daarom vragen we de komende weken met rust gelaten te worden. Afscheid zal in kleine kring genomen worden.’

Het Beest

Westra was tien jaar beroepsrenner en had als bijnaam Het Beest, omdat hij vreselijk hard kon fietsen en afzien. In januari 2017 beëindigde hij vrij abrupt zijn carrière. Hij zou dat jaar uitkomen voor zijn nieuwe ploeg Wanty-Gobert. Westra gaf persoonlijke redenen op voor zijn besluit. In het najaar daarvoor had Westra bekend dat hij leed aan depressies, onder meer door een verbroken relatie, terwijl hij ook twijfelde aan zijn bestaan als profrenner.

Volledig scherm Lieuwe Westra tijdens de Driedaagse De Panne in 2016. © photo: Cor Vos

In de biografie bekende Westra dat hij tijdens zijn carrière cortisonen gebruikte. ‘Ik spoot het in mijn eigen lijf om harder te fietsen, om prijzen te pakken, om complimenten in ontvangst te nemen’, zegt Westra in het boek. ‘In mijn eerste profjaar werd mij duidelijk dat met alleen hard trainen er geen overwinningen werden behaald. Wilde je meedoen met de grote jongens, dan moest je de grenzen van het toelaatbare opzoeken.’

Geschokte reacties uit wielerpeloton

Het bericht over het overlijden van Westra, heeft tot geschokte reacties uit het peloton geleid. Zo zegt voormalige ploeggenoot Johnny Hoogerland: ,,Het spijt me heel erg dat we je niet meer hebben kunnen helpen”. Westra leed aan depressies en had het volgens zijn biograaf Thomas Sijtsma ‘de laatste maanden heel erg zwaar’. Van zelfdoding is volgens Sijtsma ‘voor zover bekend geen sprake’. In dienst van Astana hielp Westra in 2014 zijn Italiaanse teamgenoot Vincenzo Nibali aan de eindzege in de Tour de France. ,,We zijn geschokt door het vreselijke nieuws over het vroege overlijden van Lieuwe Westra”, schrijft de Kazachstaanse wielerploeg Astana op Twitter. ,,Wij betuigen ons diepste medeleven aan de familie en dierbaren.” Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Oud-wielrenners als Daan Olivier (‘Diep geschokt. Rust zacht Lieuwe’), Maarten Tjallingii ‘Lieuwe, je hoogtepunten blijven me bij’), Theo Bos (‘Rust zacht Beest’Michael Boogerd en Steven de Jongh (beiden ‘RIP Lieuwe’) reageren via Twitter op de dood van de Fries. ,,Lieuwe, mijn vriend. Wat is er de laatste jaren allemaal met je gebeurd”, schrijft Hoogerland, die bij de voormalige Vacansoleil-ploeg samen met Westra reed. ,,We zijn enorm verdrietig dat je leven nu al is geëindigd. Ik vergeet nooit wat je voor me deed toen we teamgenoten waren. Hopelijk vind je boven ons de rust.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.