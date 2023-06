Wielerschandaal in Giro voor beloftes: jury diskwalificeert 31 valsspelers

Mathieu van der Poel start Tour-voorberei­ding in België: ‘Er valt altijd te dromen van een eerste gele trui’

Niet in de Ronde van Zwitserland maar in een bloedhete Dwars door het Hageland maakte Mathieu van der Poel zijn eerste wedstrijdkilometers op weg naar de Tour de France. Door pech strandde hij als 13de. ,,In 2017 was dit een grote wedstrijd voor mij.’