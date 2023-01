Wielervader Robert Gesink combineert vakantie met werk in Australië: ‘Snap niet dat niemand anders het doet’

Met video Wout van Aert klopt Mathieu van der Poel in Mol, Shirin van Anrooij wint bij de vrouwen

Wout van Aert heeft in het Belgische Mol de Zilvermeercross gewonnen. In de blubber en het zand was de 28-jarige Belg van Jumbo-Visma veel te sterk voor zijn eeuwige rivaal Mathieu van der Poel, die zich na acht van negen rondes gewonnen gaf.

23 december